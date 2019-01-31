«Пошел на дело с кувалдой»: в Перми задержали мужчину, пытавшегося взломать банкомат

СЕГОДНЯ 18:24 2019-01-31T18:27:31+03:00

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Рано утром в четверг, 31 января, сработала система сигнализации в помещении банка, находящегося на проспекте Декабристов. В банк приехали сотрудники Росгвардии и следственно-оперативная группа.

- В помещении банковского офиса были обнаружены сани, в которых лежали молоток, кувалда и домкрат, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Сам банкомат был цел, а в стене напротив него была небольшая трещина.

По факту покушения на кражу денег из банкомата было возбуждено уголовное дело. Неудачливого вора сотрудники уголовного розыска Индустриального района задержали по «горячим следам». Им оказался 36-летний пермяк, который на время следствия был арестован.

Напомним, ранее мы писали о том, как сотрудники группы быстрого реагирования задержали пермяков, которые пытались вынести из магазина терминал с деньгами.

Неудачная попытка ограбления банкомата.

ИСТОЧНИК KP.RU