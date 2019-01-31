Ипотечное ралли от «Талан». Встречаемся 7 февраля

СЕГОДНЯ 17:23 2019-01-31T17:23:56+03:00

«Талан» приглашает пермяков на Ипотечное ралли. Только один день, 7 февраля, вы сможете приобрести квартиру в жилом комплексе «Доминант» на Луначарского, 99 или в семейном квартале «Счастье» на Карпинского, 50 с хорошей выгодой

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В этот день с 9 до 19 часов гости мероприятия смогут узнать о лучших ипотечных программах и отправить заявку сразу в несколько банков, сократите время оформления ипотеки.

В этом им поможет ипотечный брокер компании «Талан».

Татьяна Помаскина, ипотечный брокер компании «Талан» в Перми:

– Сейчас самое время брать ипотеку и не ждать дальнейшего роста

процентных ставок. Ведь ключевая ставка ЦБ РФ растет. Банки уже начали повышать ставки. В ближайшее время рост продолжится. Сейчас банки предлагают интересные условия. Минимальный первый взнос за новую 1-комнатную квартиру в самом центре города составляет всего 300 000 рублей. При этом рассмотрение заявки проходит очень быстро: от 1 до 24 часов. Ставка по кредитам на квартиры нашей компаниисоставляет от 9,5% годовых.

Компания «Талан» приглашает всех посетить Ипотечное ралли и забронировать понравившуюся квартиру до одобрения кредита. Ипотечный марафон пройдет по адресу: Пермь, ул. Революции, 21а (офис компании «Талан»), 7 февраля с 9.00 до 19.00.

Запишитесь по телефону: (342) 299-99-33.

ИСТОЧНИК KP.RU