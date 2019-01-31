Ипотечное ралли от «Талан». Встречаемся 7 февраля
В этот день с 9 до 19 часов гости мероприятия смогут узнать о лучших ипотечных программах и отправить заявку сразу в несколько банков, сократите время оформления ипотеки.
В этом им поможет ипотечный брокер компании «Талан».
Татьяна Помаскина, ипотечный брокер компании «Талан» в Перми:
– Сейчас самое время брать ипотеку и не ждать дальнейшего роста
процентных ставок. Ведь ключевая ставка ЦБ РФ растет. Банки уже начали повышать ставки. В ближайшее время рост продолжится. Сейчас банки предлагают интересные условия. Минимальный первый взнос за новую 1-комнатную квартиру в самом центре города составляет всего 300 000 рублей. При этом рассмотрение заявки проходит очень быстро: от 1 до 24 часов. Ставка по кредитам на квартиры нашей компаниисоставляет от 9,5% годовых.
Компания «Талан» приглашает всех посетить Ипотечное ралли и забронировать понравившуюся квартиру до одобрения кредита. Ипотечный марафон пройдет по адресу: Пермь, ул. Революции, 21а (офис компании «Талан»), 7 февраля с 9.00 до 19.00.
Запишитесь по телефону: (342) 299-99-33.
ИСТОЧНИК KP.RU