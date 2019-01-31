2019-01-31T16:13:46+03:00
Происшествия

В Прикамье осудили более 200 взяточников

В том числе бывший начальник ГУФСИН по Пермскому краю
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

- В 2018 году суды Пермского края рассмотрели уголовные дела коррупционной направленности в отношении 250 человек, в отношении 214 из них приговоры уже вступили в законную силу, - сообщили в краевой прокуратуре.

149 осужденных являлись должностными лицами: сотрудниками ФСИН, полиции, МЧС, судебными приставами, бухгалтерами, врачами, начальниками почтовых отделений, адвокатами, главой поселений, руководителями муниципальных учреждений и предприятий.

45 взяточников получили реальные сроки лишения свободы от полутора до 10 лет. Наиболее суровый приговор вынесен бывшему начальнику ГУФСИН России по Пермскому краю. Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 3,3 миллиона рублей. Также у него были конфискованы деньги и имущество, полученные в качестве взяток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24