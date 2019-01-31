В Прикамье осудили более 200 взяточников

СЕГОДНЯ 16:09 2019-01-31T16:13:46+03:00

Изменить размер текста: A A

- В 2018 году суды Пермского края рассмотрели уголовные дела коррупционной направленности в отношении 250 человек, в отношении 214 из них приговоры уже вступили в законную силу, - сообщили в краевой прокуратуре.

149 осужденных являлись должностными лицами: сотрудниками ФСИН, полиции, МЧС, судебными приставами, бухгалтерами, врачами, начальниками почтовых отделений, адвокатами, главой поселений, руководителями муниципальных учреждений и предприятий.

45 взяточников получили реальные сроки лишения свободы от полутора до 10 лет. Наиболее суровый приговор вынесен бывшему начальнику ГУФСИН России по Пермскому краю. Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 3,3 миллиона рублей. Также у него были конфискованы деньги и имущество, полученные в качестве взяток.

ИСТОЧНИК KP.RU