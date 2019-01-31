Министерство территориальной безопасности Прикамья: взрывчатых устройств не обнаружено

СЕГОДНЯ 15:38 2019-01-31T15:38:09+03:00

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31 января по Прикамью пронеслась вторая волна анонимных сообщений о заложенных взрывчатых устройствах. Школы, больницы, торговые центры в Перми. Березниках и Добрянке получили угрозы.

- Правоохранительными органами совместно с прикамскими властями была проведена проверка поступивших анонимных угроз, - сообщили в министерстве территориальной безопасности. - Взрывных устройств не обнаружено. Пострадавших нет.

Сейчас правоохранители устанавливают личности авторов анонимных угроз.

Письма с угрозой взрыва были отправлены на электронную почту. Читатели сообщают об эвакуации из городской клинической больницы и ТЦ "Земляника". Кроме того, на улицы вывели персонал школ №61 и 134.

Сообщение о "минировании" поступило и в торговый центр Верхних Муллов, находящийся на Шоссе Космонавтов.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Перми введен карантин. С 31 января по 8 февраля включительно закрыты на карантин школы, лицеи, гимназии, учреждения среднего специального и дополнительного образования.

ИСТОЧНИК KP.RU