В ночь на пятницу ограничат движение по Чусовскому мосту

СЕГОДНЯ 15:29 2019-01-31T15:29:06+03:00

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В ночь на 1 февраля на Чусовском мосту вводится временное ограничение движения транспорта. Для бережной эксплуатации моста снижен максимальный допустимый вес фур с 44 тонн до 40 тонн.

- Предельно допустимая нагрузка на ось составит 9 тонн на ось — для автомобилей с одиночной осью, 6 тонн на ось — для двухосной группы транспортных средств, 7 тонн на ось — для трехосной группы и сближенных осей, - сообщили в пресс-службе губернатора. - Транспортные средства, не соответствующие этим требованиям, должны получить разрешение на проезд, при этом обеспечить распределение нагрузки на оси, чтобы она не превышала установленный предел.

Также установлена минимальная дистанция между транспортными средствами – 20 метров и ограничена скорость движения до 40 км/ч. Контролировать безопасность дорожного движения на мосту будут сотрудники подразделений ГИБДД.

Весной на Чусовском мосту начнутся ремонтные работы. В это время на мосту будет организовано реверсивное движение.

Ограничения продлятся до 31 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU