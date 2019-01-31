В Перми из горящей пятиэтажки спасли двух взрослых и трехлетнего ребенка

СЕГОДНЯ 15:15 2019-01-31T15:15:51+03:00

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Пожар в пятиэтажном доме на ул. Космонавта Леонова в краевом центре произошел вчера, 30 января. Пожарные получили сообщение о возгорании в 18.21.

- По прибытии на место пожара огнеборцы выяснили, что горит квартира на четвертом этаже. Горел диван в комнате. Пожарные вывели из квартиры трех человек, в том числе трехлетнего ребенка. Одного из взрослых отправили в больницу, он отравился продуктами горения. Ребенок не пострадал.

- Пожар тушили 6 машин, 20 пожарных и два добровольца, - сообщили в пресс-службе краевого МЧС. - Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. По факту пожара проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.

Ранее мы писали, что в Перми вновь началась массовая эвакуация. 31 января в пермские школы, больницы и организации вновь поступили анонимные сообщения о минировании. Письма с угрозой взрыва были посланы на электронную почту посредством массовой рассылки. Силовики взрывчатых устройств не обнаружили

ИСТОЧНИК KP.RU