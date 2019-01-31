В Березниках также поступают сообщения о минировании
На почту городской больницы пришло сообщение о заложенной бомбе
фото: соцсети
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В Березниках в 10 утра на почту городской больницы на ул. Ломоносова, 102 поступило сообщение о заложенной бомбе. Оперативные службы города выехали на место и провели проверку. Взрывных устройств не обнаружено
Напомним, что 29 января на электронную почту краевой больницы имени академика Вагнера поступило сообщение о заложенных бомбах в нескольких больницах города. Для эвакуации больных были направлены автобусы. Всего эвакуировано 1178 человек 338 сотрудников и 840 пациентов. Сотрудники полиции проверили 39 объектов здравоохранения, взрывные устройства не обнаружены.
ИСТОЧНИК KP.RU