В Березниках также поступают сообщения о минировании

СЕГОДНЯ 10:06 2019-01-31T10:06:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Березниках в 10 утра на почту городской больницы на ул. Ломоносова, 102 поступило сообщение о заложенной бомбе. Оперативные службы города выехали на место и провели проверку. Взрывных устройств не обнаружено

Напомним, что 29 января на электронную почту краевой больницы имени академика Вагнера поступило сообщение о заложенных бомбах в нескольких больницах города. Для эвакуации больных были направлены автобусы. Всего эвакуировано 1178 человек 338 сотрудников и 840 пациентов. Сотрудники полиции проверили 39 объектов здравоохранения, взрывные устройства не обнаружены.

ИСТОЧНИК KP.RU