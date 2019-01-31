2019-01-31T11:03:08+03:00
Происшествия

В Перми вновь началась массовая эвакуация

Силовики взрывчатых устройств не обнаружили
Константин КЯКИНЕН
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31 января в пермские школы, больницы и организации вновь поступили анонимные сообщения о минировании. Письма с угрозой взрыва были посланы на электронную почту посредством массовой рассылки.

Правоохранительные органы проводят проверку сообщений. По сообщеню министерства территориальной безопасности края, на 10.45 признаков закладки взрывных устройств не выявлено.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Перми введен карантин. С 31 января по 8 февраля включительно закрыты на карантин школы, лицеи, гимназии, учреждения среднего специального и дополнительного образования.

Читатели сообщают об эвакуации из городской клинической больницы и ТЦ "Земляника". Кроме того, на улицы вывели персонал школ №61 и 134.

Сообщение о "минировании" поступило и в торговый центр Верхних Муллов, находящийся на Шоссе Космонавтов.

Полиция дежурит у торгового центра в Верхних Муллах. Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ

Полиция дежурит у торгового центра в Верхних Муллах.Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ

Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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