2019-01-31T09:38:47+03:00
Общество

В Перми осудили сотрудницу полиции, которая брала взятки от 100 до 500 рублей

Суд ограничился штрафом в 90 тысяч рублей в пользу государства
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми бывшая сотрудница полиции признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и мелком взяточничестве. В 2017 году она предоставляла директору микрофинансовой организации данные о пермяках из информационных баз МВД. За 2помощь» она получала мелкие поощрения - от 100 до 500 рублей.

- По результатам проверки, ГУ МВД России по Пермскому краю, женщина уволена из органов внутренних дел, - сообщили в пресс-службы следственного комитета. - Экс-сотруднице полиции было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и мелком взяточничестве.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей в доход государства.

Ранее мы писали, что в Перми возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава по Ленинскому и Индустриальному районам краевого центра. В январе 2017 года судебный пристав приняла от должника 29 тысяч рублей, а на депозитный счет отдела перевела только 24 тысячи. Разницу в пять тысяч рублей она присвоила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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