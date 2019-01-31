Пермским автомобилистам посоветовали в выходные пересесть на общественный транспорт

СЕГОДНЯ 09:23 2019-01-31T09:23:00+03:00

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Пермяков просят в эти выходные отказаться от поездок на автомобиле. Водителям предлагают пересесть на общественный транспорт.

Напомним, что по прогнозам, синоптиков с 31 января по 2 февраля в городе может выпасть порядка 12 мм осадков, что составляет четверть месячной нормы. На дорогах Перми будет работать порядка 380 снегоочистительных машин. Водителям рекомендуют избегать поездок в центр города, а также не парковать машины вдоль обочин, так как это мешает работе снегоуборочной техники. Также рекомендуется не оставлять на ночь автомобили на парковках.

В свою очередь, главное управление МЧС России по Пермскому краю просит соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи. Во избежание дорожно-транспортных происшествий, водителям рекомендуется избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию, не превышать скорость, учитывать погодные условия и особенности торможения при гололедице.

Единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU