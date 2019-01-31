Пермяк отправится в колонию за продажу грибов

СЕГОДНЯ 09:09 2019-01-31T09:09:49+03:00

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Пермяк получил срок за продажу грибов, содержащих наркотические вещества. В октябре прошлого года он продал 6 грамм запрещенных грибов, содержащие «псилоцин». Это вещество включено в Перечень растений, содержащих наркотические вещества или психотропные вещества либо их прекурсоры, подлежащих контролю в Российской Федерации.

В суде было доказано, что пермяк знал о том, что продажа таких грибов карается по закону. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на один год и восемь месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Тем временем, жителя Перми наказали за запуск коптера с видеокамерой над эспланадой. Пермяк не согласовал план и маршрут полета дрона с Федеральной аэронавигационной службой. Нарушение выявила Пермская транспортная прокуратура. Суд признал пермяка виновным в нарушении правил использования воздушного пространства лицами и приговорил к штрафу в 3 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU