В Перми в связи с реконструкцией Компроса троллейбусы заменят на автобусы

СЕГОДНЯ 07:43 2019-01-31T10:14:56+03:00

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В этом году администрация Перми планирует приступить к реконструкции Комсомольского проспекта. В связи с этим начнется демонтаж контактной сети троллейбусов.

- На период проведения работ несколько троллейбусных маршрутов планируется заменить автобусными, - сообщили в городском департаменте дорог и транспорта. - При этом водителям троллейбусов смогут переучиться на водителей автобусов.

В прошлом году в городскую думу была передана концепция развития общественного транспорта в Перми на период до 2023 года. В ней предлагается ликвидировать троллейбусы, потому что они убыточные.

Как писала «КП», в перспективе число троллейбусных маршрутов будет сокращаться. В генеральном плане Перми предусмотрено два основных троллейбусных направления: «Улица Куйбышева - Пермь I» и «Улица Куфонина - Ипподром - площадь Дружбы». Постепенно другие улицы будут освобождаться от троллейбусного движения, например, улицы Героев Хасана и бульвар Гагарина (сроки пока неизвестны).

ИСТОЧНИК KP.RU