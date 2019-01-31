В Прикамье кардинально изменили схему обращения с отходами

СЕГОДНЯ 07:34 2019-01-31T07:34:28+03:00

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Краевое министерство ЖКХ и благоустройство скорректировало региональную схему обращения с твердыми коммунальными отходами. В новую схему включены пять дополнительных полигонов. Таким образом, в Прикамье стало 13 полигонов.

Так, в схему был включен объект в Чайковском, который будет принимать отходы Чайковского городского округа и Еловского района. Мусор из Бардымского и Куединского районов примет новый полигон в Куеде.

Также в новую схему включен полигон в Нытве, сейчас мусор направляют в Краснокамск. Еще один новый полигон в деревне Ключики Пермского района примет отходы Осинского района (сейчас их принимает Чернушинский полигон). На полигон ЗАТО Звездный планируется свозить отходы с территории Звездного. Сейчас их направляют на полигон в деревню Софроны.

- Мы кардинально пересмотрели систему распределения отходов на юге региона, - отметил и. о. министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Александр Шицын. - В частности, полигон в Чернушке сможет «выдохнуть». По новой схеме на него повезут только «родные» отходы Чернушинского района. Это именно то, о чем мы ранее в конструктивном диалоге договаривались с жителями территории. Годовой объем отходов составляет 19 тыс. тонн.

«Теплоэнерго», региональный оператор по обращению с ТКО, приступит к работе по новой схеме с марта, сообщили в пресс-службе РСТ.

ИСТОЧНИК KP.RU