Пермяка оштрафовали за запуск квадрокоптера с видеокамерой над эспланадой

СЕГОДНЯ 07:14 2019-01-31T07:14:48+03:00

Он не получал разрешение на полет

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Жителя Перми наказали за запуск коптера с видеокамерой над эспланадой. Пермяк не согласовал план и маршрут полета дрона с Федеральной аэронавигационной службой. Нарушение выявила Пермская транспортная прокуратура.

Пермяк запустил квадрокоптер над эспланадой в декабре 2018 года, - сообщили в транспортной прокуратуре. - План полета на использование воздушного пространства в Федеральную аэронавигационную службу от него не поступал, режим безопасности не устанавливался, разрешение на использование воздушного пространства не выдавалось.

Суд признал пермяка виновным в нарушении правил использования воздушного пространства лицами и приговорил к штрафу в 3 тысячи рублей.

Тем временем, жительница Прикамья отсудила у санатория более 90 тысяч рублей за полученные травмы. Женщина поскользнулась на тротуаре возле входа. Экспертиза показала, что она получила закрытую травму таза, из-за которой она более трех недель лечилась и не могла работать. Полученные травмы были квалифицированы, как вред здоровью средней тяжести. Факт падения женщины на территории санатория был доказан.

ИСТОЧНИК KP.RU