Жителям Прикамья врачи расскажут, как уберечь себя от рака

СЕГОДНЯ 06:40 2019-01-31T06:40:48+03:00

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4 февраля во Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями в Пермском крае стартует цикл мероприятий, направленный на профилактику и раннюю диагностику рака.

- Главная опасность онкологии в том, что на начальных этапах некоторые ее виды протекают бессимптомно, и человек может долгое время даже не подозревать о наличии у себя угрожающей жизни болезни, - говорит главный врач Пермского краевого центра медицинской профилактики Марина Другова. - Часто рак выявляется на поздних стадиях, когда остановить запущенные в организме процессы практически невозможно. Поэтому сегодня наша задача – рассказать жителям региона о том, что такое онкология, каковы первые признаки этого заболевания. И, самое главное, - какие способы ранней диагностики онкологических заболеваний доступны в рамках системы обязательного медицинского страхования.

С 4 по 8 февраля во всех медицинских учреждениях Прикамья все желающие смогут заполнить анкету, по ответам на которую можно заподозрить распространения злокачественных новообразований. Также всем будут выданы информационные материалы по выявлению онкологии на ранних стадиях. Кроме этого, в поликлиниках будут организованы тематические школы здоровья. Узнать их расписание можно в клинике по месту прикрепления полиса ОМС.

7 февраля Пермский краевой центр медицинской профилактики прийти в Фестивальный дом на городской эспланаде на лекцию «Онконастороженность: предупреждён – значит, вооружён! или все, что нужно знать о раке». Заместитель главного врача Пермского краевого онкологического диспансера Антон Жигулев расскажет о том, как возникает рак, какие виды онкологии распространены в нашем регионе и как самому снизить риск возникновения болезни. Главный врач городской клинической поликлиники города Перми Ирина Плащевская сообщит о бесплатных возможностях ранней диагностики онкологии в поликлиниках края, доступных пермякам в рамках системы обязательного медицинского страхования. Начало лекции в 19 часов.

До начала лекции с 18.30 все желающие смогут пройти анкетирование по раннему выявлению риска развития онкологических заболеваний и получить полезные информационные материалы.

Также анкету можно скачать и заполнить самостоятельно по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/J72n/kLd5dmw3q, а при выявлении тревожных симптомов – обратиться с ней к лечащему врачу-терапевту.

ИСТОЧНИК KP.RU