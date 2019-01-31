Пермский оркестр musicAeterna во второй раз номинирован на оперный «Оскар»
Оркестр musicAeterna Пермского театра оперы и балета стал номинантом престижной международной премии Opera Awards. Премия вручается в 18 номинациях. Конкуренцию в номинации «оркестр» пермякам составляют театр в Лос-Анджелесе, Московский театр «Новая Опера», Королевский театр Дании, Королевский театр в Ковент-Гарден и Берлинская государственная опера. Имена победителей оперного «Оскара» будут объявлены на торжественной церемонии в Лондоне 29 апреля.
Оркестр musicAeterna номинирован на Opera Awards во второй раз. В прошлом году пермяки стали лауреатами премии.
Кроме того, в номинации «Дебютант» на премию выдвинут дирижер и музыкант Максим Емельянычев, ранее выступавший в составе оркестра musicAeterna и продолживший сотрудничество с театром в качестве дирижера.
Отметим, что международная премия Opera Awards создана в 2012 году английским бизнесменом и поклонником оперного искусства Гарри Хайманом и редактором Opera Magazine, музыкальным критиком The Sunday Telegraph Джоном Элисоном, который сейчас возглавляет жюри премии. Первое награждение состоялось в 2013 году.
ИСТОЧНИК KP.RU