Пермский оркестр musicAeterna во второй раз номинирован на оперный «Оскар»

СЕГОДНЯ 06:32 2019-01-31T06:32:31+03:00

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Оркестр musicAeterna Пермского театра оперы и балета стал номинантом престижной международной премии Opera Awards. Премия вручается в 18 номинациях. Конкуренцию в номинации «оркестр» пермякам составляют театр в Лос-Анджелесе, Московский театр «Новая Опера», Королевский театр Дании, Королевский театр в Ковент-Гарден и Берлинская государственная опера. Имена победителей оперного «Оскара» будут объявлены на торжественной церемонии в Лондоне 29 апреля.

Оркестр musicAeterna номинирован на Opera Awards во второй раз. В прошлом году пермяки стали лауреатами премии.

Кроме того, в номинации «Дебютант» на премию выдвинут дирижер и музыкант Максим Емельянычев, ранее выступавший в составе оркестра musicAeterna и продолживший сотрудничество с театром в качестве дирижера.

Отметим, что международная премия Opera Awards создана в 2012 году английским бизнесменом и поклонником оперного искусства Гарри Хайманом и редактором Opera Magazine, музыкальным критиком The Sunday Telegraph Джоном Элисоном, который сейчас возглавляет жюри премии. Первое награждение состоялось в 2013 году.

ИСТОЧНИК KP.RU