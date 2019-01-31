Жительница Прикамья отсудила у санатория более 90 тысяч рублей за полученные травмы

СЕГОДНЯ 06:23 2019-01-31T06:23:32+03:00

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В Ленинском районном суде был рассмотрен иск жительницы Прикамья к санаторию «Янган-Тау» в Удмуртии.

Во время отдыха в санатории в октябре 2017 года женщина поскользнулась на тротуаре около входа в корпус санатория. Экспертиза показала, что она получила закрытую травму таза, из-за которой она более трех недель лечилась и не могла работать. Полученные травмы были квалифицированы, как вред здоровью средней тяжести. Факт падения женщины на территории санатория был доказан.

Суд требования жительницы Прикамья удовлетворил частично. Он постановил взыскать с санатория компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, утраченный заработок в размере свыше 23 тысяч рублей и расходы на сумму более 17 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Тем временем, пермячка требует 700 тысяч рублей с пермского аэропорта. Предварительное судебное заседание состоится сегодня, 31 января

ИСТОЧНИК KP.RU