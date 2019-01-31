«Вампиры в пионерском лагере». Кинокомпания Александра Цекало снимет сериал по роману пермского писателя Алексея Иванова

СЕГОДНЯ 06:10 2019-01-31T06:10:37+03:00

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Пермский писатель Алексей Иванов подписал контракт с кинокомпанией «Среда» на съемки сериала по роману «Пищеблок». Действие романа проходит в пионерском лагере перед Олимпийскими играми 1980 года в Москве. Среди ребят в лагере оказываются вампиры.

Как сообщила на своей странице в Facebook продюсер писателя Юлия Зайцева, роман «Пищеблок» вышел в середине ноября в «Редакции Елены Шубиной» и сразу привлек внимание кинематографистов. За два месяца Иванов получил 9 предложений об экранизации.

В результате писатель выбрал кинокомпанию «Среда» Александра Цекало, которая первой в России вышла на международный кинорынок, представив свои проекты на Netflix.

- Первые попытки познакомиться с Алексеем Ивановым я осуществил 3 года назад, - рассказал генеральный продюсер компании «Среда» Александр Цекало, - В «Пищеблоке» есть все, чтобы собрать у экранов или дисплеев разные поколения. Я предвкушаю интересную тщательную работу и подготовку к съемкам. «Среда» ничего просто так не снимает. Впрочем, как и Алексей Иванов ничего просто так не пишет. На этом мы, видимо, и сошлись.

Отметим, что кинокомпания сняла такие известные сериалы, как «Мажор», «Троцкий», «Метод» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU