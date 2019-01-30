На домашнем первенстве страны по фигурному катанию Пермский край будут представлять три пары

СЕГОДНЯ 15:09 2019-01-30T15:09:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Со 2 по 4 февраля в Перми пройдет первенство России по фигурному катанию среди юниоров по фигурному катанию. Для Перми это самые статусные соревнования за несколько десятков лет.

Пермский край на соревнованиях будут представлять Аполлинария Панфилова/ Дмитрий Рылов, Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот и Ульяна Орлова/Сергей Бахмат. Все пары тренируются под руководством Павла Слюсаренко и Валентины Тюковой.

Серьезная борьба ожидается в соревнованиях девушек. В Пермь приедут воспитанницы прославленного российского тренера Этери Тутберидзе. Среди них чемпионка страны 14-летняя Анна Щербакова, серебряный призер Александра Трусова и обладательница «бронзы» - Алена Косторная.

Первенство России среди юниоров является отборочным на чемпионат мира среди юниоров, который пройдет в период с 4 по 10 марта в Загребе (Хорватия).

ИСТОЧНИК KP.RU