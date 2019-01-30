Зачем снимать, нужно брать: квартиры от надежного застройщика всего за 9600 рублей в месяц

СЕГОДНЯ 15:00 2019-01-30T15:00:20+03:00

Квартиру в новом доме от АО «ПЗСП» на Менжинского, 13 можно приобрести за 9600 рублей в месяц при первоначальном взносе всего 276 тысяч рублей. Дом планируется сдать уже в IV квартале 2019 года

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В этой новостройке от АО «ПЗСП», расположенной в районе КамГЭС, будет 5 подъездов на 325 квартир. В шаговой доступности от дома остановки городского транспорта и "городской электрички". Именно тут расположена медсанчасть высшей категории и одна из лучших в городе стоматологических клиник.

Дом на Менжинского, 13 спроектирован таким образом, что в нем есть небольшие однокомнатные квартиры, что делает его идеальным вариантом для тех, кто покупает свое первое жилье. При том, что жилье в этом доме можно приобрести по привлекательной цене, квартиры сдаются с полной отделкой, готовые к комфортной жизни.

Для будущих жильцов запланирована благоустроенная придомовая территория с детской площадкой и местами для парковки автомобилей. К этапу сдачи будет организовано и озеленение.

Кстати, дом вошел в программу «Вижу всё!»: в подъездах и на территории дома будет установлено видеонаблюдение, доступ к которому получат все жители дома через мобильное приложение.

Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru. Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщик АО «ПЗСП».

ИСТОЧНИК KP.RU