2019-01-30T13:28:58+03:00
Общество

В Перми в этот уик-энд ожидается рекордный снегопад, введен режим повышенной готовности

На уборку снега будет брошено 380 снегоуборочных машин
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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- С 31 января по 2 февраля в городе может выпасть порядка 12 мм осадков, это около четверти месячной нормы, - сообщил Самойлов в своем блоге. - Затем температура упадет до -30 градусов. Это серьезное испытание для всех дорожных служб. В связи с этим ввожу в Перми режим повышенной готовности, мобилизуем всю технику, увеличиваем количество снегоуборочных машин до 380.

По словам Дмитрия Самойлова, главная задача в этот уик-энд – обеспечить безопасность дорожного движения и нормальную работу общественного транспорта, а также качественно вывозить снег.

- В пятницу с утра сам проверю, как отработали подрядчики, - предупредил Дмитрий Самойлов. - Снимать режим повышенной готовности буду при изменении погодных условий.

Напомним, что в Перми из-за гриппа и ОРВИ объявлен карантин. Все школы, лицеи, гимназии, а также техникумы, колледжи города будут закрыты с 31 января по 8 февраля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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