2019-01-30T13:04:29+03:00
Происшествия

В Прикамье рецидивист похитил у пожилого инвалида 90 тысяч рублей и сотовый телефон

Грабитель незадолго до совершения преступления вышел из мест лишения свободы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Кудымкаре завершился суд над 34-летним мужчиной, который ограбил 70-летнего инвалида. Преступление произошло в октябре прошлого года.

Мужчина пришел в гости к пенсионеру и стал требовать спиртное. Пожилой мужчина попытался выгнать незваного гостя, но сделать этого не смог. Молодой мужчина разозлившись, взял подушку и бросил в пенсионера. А под подушкой пенсионер хранил деньги и телефон. Мужчина схватил деньги и мобильник и убежал. Пенсионер не смог ему помешать.

Пенсионер пошел в полицию и сообщил, что у него украли 90 тысяч рублей и мобильный телефон. Стражи порядка в кратчайшие сроки задержали грабителя. Выяснилось, что за несколько дней до совершения грабежа он освободился условно-досрочно из мест лишения свободы, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Суд с учетом неотбытой части назначил виновному наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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