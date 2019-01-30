Пермский оперный театр заказал «зеркало» за три миллиона

СЕГОДНЯ 13:06 2019-01-30T13:06:03+03:00

Для постановки театр заказал огромное зеркало размером девять на шесть метров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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9 марта в Пермском театре оперы и балета состоится премьера оперы Доницетти «Лючия ди Ламмермур» в постановке Константиноса Контокристоса. Главную партию в спектакле исполнит Надежда Павлова.

Для постановки театр заказал огромное зеркало размером девять на шесть метров более чем за три миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

- Конструкция, которая является предметом госзакупки – условное зеркало, не случайно это слово в описании взято в кавычки, - сообщили в пресс-службе театра. - Оно представляет собой сложную механическую конструкцию овальной формы со встроенными электронными устройствами, покрытую специальным материалом.

Используемые технологии позволяют «зеркалу» превращаться то в экран для трансляции видеоизображения, то в отражающую поверхность, то в прозрачную плоскость.

- Театр не может своими силами произвести конструкцию такого уровня сложности, поэтому заказывает ее изготовление лицензированной компании, которая обеспечит функциональность и безопасность устройства, - отметили в оперном. - Другие расходы на декорации у театра будут минимальными, так как «зеркало» является основным элементом декорации.

ИСТОЧНИК KP.RU