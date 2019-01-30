2019-01-30T12:23:12+03:00
Общество

В Пермь прибудет патриарх Кирилл

Дата его приезда согласовывается
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Дата приезда патриарха и сроки его пребывания в Перми устанавливаются.Дата приезда патриарха и сроки его пребывания в Перми устанавливаются.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В этом году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Пермь. Об этом сообщил его пресс-секретарь Александр Волков.

- Патриарх не посетил в России примерно семь регионов из всех имеющихся. Регионы, в которых он не был, он обязательно тоже хочет посетить. Конечно, это и южные наши регионы - Осетия, Чечня, Ингушетия, это и Забайкальский край, и Пермь, - рассказал Волков на пресс-конференции.

Патриарх Кирилл, напомним, собирался посетить Пермь летом 2017 года – во время празднований 120-летия со дня основания Белогорского Свято-Николаевского монастыря. Но тогда визит не состоялся из-за сложностей с графиком патриарха.

Когда же планируется этот визит?

- Дата приезда патриарха и сроки его пребывания в Перми устанавливаются, - ответили «Комсомолке» в Пермской епархии. - Скорее всего, этот визит приурочен к 10-летнему пребыванию святейшего Кирилла на посту патриарха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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