В Пермь прибудет патриарх Кирилл
В этом году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Пермь. Об этом сообщил его пресс-секретарь Александр Волков.
- Патриарх не посетил в России примерно семь регионов из всех имеющихся. Регионы, в которых он не был, он обязательно тоже хочет посетить. Конечно, это и южные наши регионы - Осетия, Чечня, Ингушетия, это и Забайкальский край, и Пермь, - рассказал Волков на пресс-конференции.
Патриарх Кирилл, напомним, собирался посетить Пермь летом 2017 года – во время празднований 120-летия со дня основания Белогорского Свято-Николаевского монастыря. Но тогда визит не состоялся из-за сложностей с графиком патриарха.
Когда же планируется этот визит?
- Дата приезда патриарха и сроки его пребывания в Перми устанавливаются, - ответили «Комсомолке» в Пермской епархии. - Скорее всего, этот визит приурочен к 10-летнему пребыванию святейшего Кирилла на посту патриарха.
ИСТОЧНИК KP.RU