2019-01-30T12:15:38+03:00
Происшествия

Эвакуированная пермская многоэтажка: известна предварительная причина обрушения перекрытий

Чиновники заверяют, что угрозы обрушения дома нет
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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У дома обрушились 8 плит перекрытийУ дома обрушились 8 плит перекрытийФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В администрации Свердловского района прошла встреча с жителями дома по Революции, 3/1. Напомним, в воскресенье, 27 января, в этом здании обрушились восемь плит перекрытия. Никто из людей не пострадал. Но всех жильцов - 257 человек - эвакуировали. Большинство из них разместились у родственников, а 29 человек временно заселились в гостиницу «Жемчужина».

Сейчас решается вопрос об их дальнейшем размещении.

- Вы можете самостоятельно снять жилье, а также обратиться за помощью в поиске квартиры к сотрудникам администрации района, - сообщили на встрече. - Затраты на аренду будут возмещены за счет средств бюджета города.

Также во время встречи глава Свердловского района Андрей Усов назвал предварительную причину обрушения перекрытий.

- По предварительной информации, перекрытия технического этажа сложились из-за треснутого шва ригеля (ригель - опорная балка, на которую опираются перекрытия. - Ред), - отметил Андрей Усов. - По какой причине разошелся шов на конструкции, предстоит определить специалистам дополнительно. Комплексное обследование дома будет проведено полностью – от подвала до кровли. Угрозы обрушения дома нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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