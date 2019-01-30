В Прикамье соседи вывели двух людей из горящего здания

СЕГОДНЯ 11:51 2019-01-30T11:51:54+03:00

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Пожар произошел 29 января в деревне Логиново Юсьвинского района по ул. Ильинская. Пожарные приехали на место происшествия в 11 часов. Логиново Юсьвинского района.мы бушевало внутри дома, горела крыша. В доме проживали 82-летняя женщина с 65-летним сыном.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, клубы дыма заметили соседи, они позвонили в пожарную охрану и пришли людям на помощь. В надворных постройках они обнаружили сидящую на крыльце дома хозяйку, которая просила о помощи. Она проснулась от боли в ногах. Соседи вывели женщину на улицу. Сына хозяйки дома соседи обнаружили в бане, которого они также вывели на улицу.

В 12.20 пожар был ликвидирован. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. По факту пожара проводится проверка. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU