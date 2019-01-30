2019-01-30T07:42:00+03:00
Происшествия

В Перми в столкновении двух иномарок пострадали два человека

Виновник аварии был лишен прав
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Авария произошла накануне, 29 января, в Индустриальном районе краевого центра. 50-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Pajero» ехал по ул. Леонова в направлении ул. Геологов. Поворачивая налево у дома №56а, он не предоставил преимущество автомобилю «Hyundai Accent», который двигался во встречном направлении. Произошло столкновение.

- В результате ДТП ушибы головы и тела получили водитель и пассажирка «Mitsubishi Pajero», - сообщили в краевой полиции. - Им рекомендовано амбулаторное лечение.

Также в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю добавили, что виновник ДТП неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и лишен права управления транспортным средством. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. По факту ДТП продолжается проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее мы писали, что в Прикамье водитель машины без номеров устроил аварию. Сам виновник аварии госпитализирован в больницу с травмами головы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С 31 января в Перми Роспотребнадзор предлагает ввести карантин
В Пермском крае годовалый лось погиб под колесами поезда
«Кексики сами знаете с чем». Блог пермского путешественника могут заблокировать
В Прикамье традиционная «Лыжня России» состоится 9 февраля
В Прикамье убийцу 27-летней пропавшей девушки приговорили к 11 годам лишения свободы
В Перми на пожаре погиб мужчина
Прокуратура помогла жителю Прикамья, отсидевшему 12 лет, получить вне очереди благоустроенное жилье
Абоненты Tele2 протестируют связь на тарифе «Мой онлайн»
«Упала, садясь в автобус». Пермячка требует 700 тысяч рублей с пермского аэропорта
«Камеры топило водой, по полу бегали крысы и тараканы». В Прикамье мужчина, который 10 месяцев в СИЗО, потребовал компенсацию в 5 млн рублей
В Прикамье в городском сквере ударом в шею убили 27-летнего мужчину
В Перми отменены занятия во вторую смену во всех школах в связи с анонимными угрозами
Эвакуация из школ и торговых центров в Перми продолжается
«Скорая к вам не приедет». Бригады врачей работают на эвакуации и обслуживают только экстренные вызовы
«Эвакуация в Перми». Пермские власти сообщили, что взрывчатых устройств не обнаружено
В пермском департаменте образования сообщили, что эвакуировали школу № 102
В Пермском крае ограничат поставку газа в дома, которые не заключили договоры на обслуживание оборудования
Где будут знакомиться пермские бизнесмены и бизнесвумен в январе?
«Укрывали от леденящего холода». В Перми беременную кошку спасли собаки
Прикамье находится на пороге эпидемии гриппа, школам и детсадам разрешено вводить карантин
Владимир Путин не включил Максима Решетникова в новый состав президиума Госсовета
В Перми полицейский из Соликамска на машине с поддельными номерами нарушил правила дорожного движения