В Перми в столкновении двух иномарок пострадали два человека

СЕГОДНЯ 07:42 2019-01-30T07:42:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла накануне, 29 января, в Индустриальном районе краевого центра. 50-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Pajero» ехал по ул. Леонова в направлении ул. Геологов. Поворачивая налево у дома №56а, он не предоставил преимущество автомобилю «Hyundai Accent», который двигался во встречном направлении. Произошло столкновение.

- В результате ДТП ушибы головы и тела получили водитель и пассажирка «Mitsubishi Pajero», - сообщили в краевой полиции. - Им рекомендовано амбулаторное лечение.

Также в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю добавили, что виновник ДТП неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и лишен права управления транспортным средством. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. По факту ДТП продолжается проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее мы писали, что в Прикамье водитель машины без номеров устроил аварию. Сам виновник аварии госпитализирован в больницу с травмами головы.

ИСТОЧНИК KP.RU