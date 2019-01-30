С 31 января в Перми Роспотребнадзор предлагает ввести карантин

СЕГОДНЯ 07:20 2019-01-30T07:21:14+03:00

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С четверга, 31 января, в пермских школах могут ввести карантин. Роспотребнадзор направил письмо с предложением о закрытии учебных заведений в связи с эпидемией гриппа и ОРВИ в администрацию города.Об этом нам рассказала пресс-секретарь ведомства Ольга Шутова.

Напомним, что в Пермском крае с 21 по 27 января рост заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 18,5%. Таким образом, эпидемиологический порог был превышен 38,9%. Среди заболевших циркулируют как вирусы негриппозной этиологии, так и вирусы гриппа.

По мнению эпидемиологов, существует угроза для дальнейшего массового распространения заболевания, в первую очередь в организованных коллективах. В связи с этим главный санитарный врач по Пермскому краю издал постановление о дополнительных мерах по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ. С 29 января администрациям школ и детских садов разрешено останавливать учебный процесс, если в классе или группе более 20% детей болеют.

ИСТОЧНИК KP.RU