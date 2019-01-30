2019-01-30T06:58:54+03:00
Происшествия

В Пермском крае годовалый лось погиб под колесами поезда

Всего за неделю произошло 5 ДТП с участием диких животных
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Краевое министерство природы сообщили о дорожно-транспортных происшествиях с участием диких животных на территории региона. За неделю произошло 5 ДТП, в которых погибло 4 лося.

21 января в Карагайском районе легковой автомобиль на автодороге Карагай-Вознесенское полугодовалую самку лося. 23 января на трассе Полазна – Чусовой в Добрянском районе фура задавила годовалую лосиху. На следующий день в Чусовском районе поезд сбил годовалого лося. 27 января лось погиб под колесами неустановленного автомобиля на трассе Юго-Камский-Оса-Чайковский в Пермском районе.

И только в одном ДТП животному удалось выжить. 25 января в Октябрьском районе легковой автомобиль сбил лося. Животное самостоятельно встало и ушло в лес.

Всего с начала года в Пермском крае произошло уже 5 ДТП с участием диких животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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