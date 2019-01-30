2019-01-30T06:48:09+03:00
Общество

«Кексики сами знаете с чем». Блог пермского путешественника могут заблокировать

Роскомнадзор вынес предупреждение блогеру за пост 2010 года
Константин КЯКИНЕН
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фото: Instagramфото: Instagram
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Блог пермского путешественника и блогера Эльнара Мансурова Mishka.Travel в Instagram под угрозой закрытия.

- Роскомнадзор Пока Роскомнадзор выносит предупреждения о блокировке моему сайту из-за упоминания в отчете 2010 года кексиков сами знаете с чем, - написал блогер на своей страничке.

Напомним, что пост был сделан путешественником во время поездки в Амстердам. Тогда еще пермяк не скрывал свое лицо под маской медведя. Сейчас эта запись удалена, но последствия могут быть для блогера серьезными.

Отметим, что у блога Mishka.Travel в Instagram более 163 тысяч подписчиков. Также у него есть свой сайт и аккаунты в других социальных сетях.

Ранее мы писали, что модель из Перми Наташа Поли снялась для японского выпуска журнала Vogue. Снимки она выложила на своей странице в Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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