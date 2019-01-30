В Прикамье традиционная «Лыжня России» состоится 9 февраля

СЕГОДНЯ 06:24 2019-01-30T06:24:38+03:00

Ожидается, что в популярных соревнованиях примут участие 11 тысяч человек

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XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет 9 февраля. Ожидается, что в этом году в лыжной гонке примут участие порядка 6 тысяч пермяков и более 5 тысяч жителей края. Соревнования пройдут в 30 территориях региона. Всего - около 11 тысяч человек.

Гонка пройдет в 37-ой раз. В соревнованиях примут участие любители спорта, спортсмены - профессионалы, ветераны и дети. Участникам в зависимости от возраста и физической подготовки будет предложено преодолеть одну из трех дистанций: 2019 метров, 5 или 10 км.

В Перми «Лыжня России» пройдет на базе спорткомплекса «Пермские медведи» (ул. Спортивная, 22).

С 1 по 8 февраля пройдет электронная регистрация участников на сайте Министерства физической культуры и спорта Пермского края www.sport.permkrai.ru. Участники соревнований допускаются только при наличии медицинской справки.

Кроме того, заявку можно подать с 4 по 8 февраля с 14 до 19 часов по адресам:

- Дворец спорта «Орленок», (ул. Сибирская, 47). Здесь принимаются также коллективные заявки;

- УДС «Молот» (ул. Лебедева, 13);

- СК ИМ В.П. Сухарева (шоссе Космонавтов, 158а, здание Универсального манежа)

- СК «Прикамье» (ул. Ласьвинская, 1).

ИСТОЧНИК KP.RU