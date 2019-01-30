В Прикамье убийцу 27-летней пропавшей девушки приговорили к 11 годам лишения свободы

СЕГОДНЯ 06:09 2019-01-30T06:09:11+03:00

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36-летнего жителя Губахи признали виновным в убийце своей 27-летней знакомой. Девушка позвонила отцу и сказала, что она с молодым человеком поехала в Пермь, чтобы устроиться на работу. Она обещала отцу, что перезвонит ему, как только приедет в город, но пропала. Когда отец стал звонить дочери, на телефонный звонок ответил ее молодой человек и сообщил, что привез ее Пермь и высадил на улице. Родственники погибшей обратились в правоохранительные органы.

- Удалось установить, что они с другом останавливались в кафе в Чусовом, где Таня зачем-то купила сим-карту, - рассказывал отец «Комсомолке». – Камеры наблюдения показывают, что в Пермь ее друг приехал уже без нее, разыскать его не удается. Парень не отвечает на звонки.

На самом деле, по данным следствия, в ночь на 21 июля мужчина в своей квартире в Губахе задушил ее. После этого он попытался скрыть следы преступления и спрятать тело. Позднее останки девушки были найдены в реке Усьва вблизи одноименного поселка Гремячинского городского поселения.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в краевом следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU