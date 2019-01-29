В Перми на пожаре погиб мужчина
В семь часов утра во вторник, 29 января, поступило сообщение о пожаре в деревянном доме по улице Соликамская в Перми. Когда пожарные приехали на место, уже горели крыша и стены дома.
- Из-за сильного горения попасть внутрь и проверить помещения на наличие людей не представлялось возможным, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - В ходе тушения был обнаружен 59-летний мужчина без признаков жизни.
Спустя полтора часа пожар был полностью ликвидирован. Названа предварительная причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
А накануне вечером в Губахе погибла 42-летняя женщина, курившая в своей квартире на третьем этаже 9-этажного дома по улице Суворова. Заметив дым, идущий из окон, соседи вызвали пожарных. Открыв дверь квартиры, те обнаружили на полу в прихожей тело хозяйки. Очевидно, та пыталась выбраться наружу, но задохнулась в дыму.
- Площадь пожара составила 3 квадратных метра, - рассказали в МЧС. - Огнем поврежден диван, пол, закоптились стены и потолок. Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении погибшей. По факту пожара проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU