В Перми на пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 18:16 2019-01-29T18:16:48+03:00

А в Губахе – женщина, курившая в своей квартире

Изменить размер текста: A A

В семь часов утра во вторник, 29 января, поступило сообщение о пожаре в деревянном доме по улице Соликамская в Перми. Когда пожарные приехали на место, уже горели крыша и стены дома.

- Из-за сильного горения попасть внутрь и проверить помещения на наличие людей не представлялось возможным, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - В ходе тушения был обнаружен 59-летний мужчина без признаков жизни.

Спустя полтора часа пожар был полностью ликвидирован. Названа предварительная причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

А накануне вечером в Губахе погибла 42-летняя женщина, курившая в своей квартире на третьем этаже 9-этажного дома по улице Суворова. Заметив дым, идущий из окон, соседи вызвали пожарных. Открыв дверь квартиры, те обнаружили на полу в прихожей тело хозяйки. Очевидно, та пыталась выбраться наружу, но задохнулась в дыму.

- Площадь пожара составила 3 квадратных метра, - рассказали в МЧС. - Огнем поврежден диван, пол, закоптились стены и потолок. Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении погибшей. По факту пожара проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU