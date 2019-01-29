Прокуратура помогла жителю Прикамья, отсидевшему 12 лет, получить вне очереди благоустроенное жилье

СЕГОДНЯ 16:46 2019-01-29T16:46:42+03:00

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В 2006 году житель Чердыни был осужден и отправлен в места лишения свободы. Так как мужчина долгое время отсутствовал, органы местного самоуправления выписали его из дома, где он раньше жил. За время пребывания чердынца в колонии, дом, в котором он ранее проживал, пришел в негодность, и был снесен как аварийный.

Поэтому, когда мужчина вернулся в родной город после освобождения, жить ему было негде. Он обратился в администрацию района, и ему предложили жилье по договору поднайма, но в доме, находящемся в ветхом состоянии.

Тогда гражданин обратился в прокуратуру Чердынского района с заявлением о нарушении его жилищных прав.

- Согласно действующему законодательству гражданин не может быть снят с регистрационного учета в связи с осуждением, а принудительное выселение возможно только по решению суда, - рассказали в прокуратуре. - Таким образом, гражданин после освобождения имел право вернуться в ранее занимаемое жилое помещение. Однако, поскольку указанное жилье было утрачено, а гражданин является малоимущим, он приобрел право на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма.

Прокурор внес представление главе администрации Чердынского муниципального района. После чего мужчине вне очереди предоставили благоустроенное жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU