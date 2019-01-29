Абоненты Tele2 протестируют связь на тарифе «Мой онлайн»

СЕГОДНЯ 16:31 2019-01-29T16:31:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В поддержку предложения Tele2 запустила новый этап рекламной кампании. Герои ролика проверяют качество связи в самых суровых условиях и предлагают абонентам бесплатный двухнедельный тест-драйв услуг оператора.

Следуя концепции «другие правила», Tele2 приглашает на тест драйв тарифного плана «Мой онлайн». Тариф разработан для клиентов, которые привыкли активно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью.

При подключении к Tele2 c тарифом «Мой онлайн» с 23 января по 26 февраля компания предоставляет абонентам возможность бесплатно протестировать связь в течение 14 дней.

Если клиент доволен качеством, до завершения бесплатного периода ему необходимо внести половину стоимости абонентской платы по тарифу «Мой онлайн». Это позволит ему продолжить пользоваться оставшимся объемом пакетов услуг. Подробнее о правилах акции по ссылке.

В поддержку предложения Tele2 запустила новую рекламную кампанию. На этот раз команда оператора во главе с боссом предстает в роли испытателей. Они тестируют связь в реальных и даже более суровых условиях: на заснеженной автодороге, в подземке и в нижних слоях атмосферы. Испытатели заявляют, что на качество услуг Tele2 «не влияют ни ситуация, ни время, ни другие критерии». Будучи уверенной в нем, команда Tele2 предлагает абонентам тест-драйв — возможность бесплатно пользоваться услугами оператора в течение двух недель. Новое видео доступно на канале Tele2 в YouTube по ссылке.

В Пермском крае пользователи тарифа «Мой онлайн» за 290 рублей в месяц получают пакет из 10 Гб и 400 минут. Клиентам также доступны безлимитные звонки на Tele2 России, которые не расходуют основной пакет минут.

Тарифный план предусматривает безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам. Кроме того, клиенты Tele2 пользуются уникальными сервисами, разработанными по «другим правилам». Так, абонентам доступен перенос остатков неизрасходованных услуг на следующий месяц. Они также могут бесплатно делиться гигабайтами с другими клиентами Tele2 домашнего региона и пользоваться SOS-пакетом (доступ к WhatsApp и сервисами «Яндекс Карты», «Яндекс Транспорт» и «Яндекс Навигатор») при недостаточности денежных средств для списания абонентской платы по тарифу.

Подробнее о тарифе «Мой онлайн» по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU