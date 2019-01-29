«Упала, садясь в автобус». Пермячка требует 700 тысяч рублей с пермского аэропорта

СЕГОДНЯ 15:42 2019-01-29T15:42:14+03:00

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В октябре прошлого года пермячка получила травму в аэропорту. Она упала, садясь в автобус, который подвозит пассажиров к самолету.

В больнице ей поставили диагноз - перелом лучевой кости со смещением. По мнению женщины, травму она получила из-за отсутствия безопасности пассажиров на территории аэропорта. В частности, она указала на недостаточное освещение в темное время.

Она обратилась с иском в Индустриальный суд пермского края. в нем она просит 700 тысяч рублей. В эту сумму входит компенсация морального вреда, возмещение вреда здоровью и страховое возмещение.

Предварительное заседание намечено на 31 января, сообщили в пресс-службе районного суда.

Тем временем, в Прикамье мужчина, который 10 месяцев в СИЗО, потребовал компенсацию в 5 млн рублей. Пребывание в камере принесло ему физические и моральные страдания. В судебном заседании установлено, что в камерах, в которых содержался мужчина, полы были выполнены из кафельной плитки, а не из деревянного настила.

ИСТОЧНИК KP.RU