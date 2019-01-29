2019-01-29T15:16:12+03:00
Общество

«Камеры топило водой, по полу бегали крысы и тараканы». В Прикамье мужчина, который 10 месяцев в СИЗО, потребовал компенсацию в 5 млн рублей

Пребывание в камере принесло ему физические и моральные страдания
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Суд в Кизеле рассматривал иск мужчины, который 10 месяцев провел в СИЗО. Мужчина требовал 5 млн в качестве моральной компенсации за физические и моральные страдания.

Он рассказал, что в камерах была сильная влажность, осенью и весной их топило, а на окнах были металлические ограждения, которые не пропускали солнечный свет. Свет от лампы был тусклый. Вместо унитазов была дыра в полу, по камере бегали крысы и тараканы. На стенах камер был грибок.

Кроме того, в СИЗО отсутствовал медкабинет.

В судебном заседании установлено, что в камерах, в которых содержался мужчина, полы были выполнены из кафельной плитки, а не из деревянного настила. Условия содержания не соответствовали положениям нормам проектирования следственных изоляторов и тюрем Минюста России. Остальные доводы не нашли своего подтверждения. Поэтому иск был удовлетворен частично. С Федеральной службы исполнения наказаний РФ ему будет выплачено 9 000 рублей в счет компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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