2019-01-29T14:52:02+03:00
Происшествия

В Прикамье в городском сквере ударом в шею убили 27-летнего мужчину

Нападавший задержан, решается вопрос о заключении его под стражу
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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26 января в Лысьве в городском сквере. Полицейские воссоздали картину произошедшего. Двое мужчин выпивали. Затем они поссорились. 33-летний мужчина нашел колющий предмет и ударил им в шею 27-летнего собутыльника. От полученного ранения молодой человек скоропостижно скончался на месте.

Нападавший задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в краевом следственном комитете.

Ранее мы писали, что в Прикамье 32-летний мужчина избивал отца до тех пор, пока тот не умер. Сначала бил руками и ногами, затем деревянной палкой. Нанес более 80 ударов. Но этого садисту оказалось мало. После того, как палка сломалась, он взял кухонный нож и стал бить им в грудь. От полученных ранений отец скончался на месте. Убийцу приговорили к восьми годам лишения свободы

ИСТОЧНИК KP.RU

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