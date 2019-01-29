2019-01-29T11:55:27+03:00
Происшествия

В Перми отменены занятия во вторую смену во всех школах в связи с анонимными угрозами

Детские сады и учреждения дополнительного образования работают в обычном режиме
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Как сообщили в департаменте образования, занятия во вторую смену во вторник, 29 января, во всех школах Перми будут отменены в связи с анонимными сообщениями о минировании на электронную почту. Детские сады и учреждения дополнительного образования работают в обычном режиме.

Напомним, что утром 29 января, по информации министерства территориальной безопасности Прикамья, в ряд организаций и учреждений Пермского края на электронную почту поступили анонимные сообщения о минировании. - Правоохранительными органами совместно с органами власти Пермского края проводится проверка поступившей информации. По состоянию на 12 часов признаков закладки взрывных устройств не обнаружено.

Кроме того, в Березниках в 10 часов утра на электронную почту ГБУЗ ПК «Краевая больница имени академика Вагнера Е.А.» поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах в нескольких больницах города. В настоящее время создан оперативный штаб на базе больницы по ул. Ломоносова, 102. Для эвакуации посетителей и пациентов направлены автобусы в больницы по адресам: Ломоносова, 102, Деменева, 12, Прикамская, 3

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