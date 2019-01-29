В Пермском крае ограничат поставку газа в дома, которые не заключили договоры на обслуживание оборудования
Инспекция государственного жилищного надзора Прикамья предупредила управляющие организации о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования со специализированными организациями.
Всего в Пермском крае газифицировано 12 278 многоквартирных домов, при этом 98% жилья имеют необходимые договоры. Без документов остаются 208 домов в регионе, из них в Перми 117.
- Жители Прикамья могут узнать, с какой специализированной организацией управляющая организация заключила договор на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, - сообщили в пресс-службе ИГЖН. - Кроме того, с реестром уведомлений об осуществлении деятельности по техническому обслуживанию и диагностированию газового оборудования можно ознакомиться на сайте ИГЖН https://iggn.permkrai.ru в разделе «Реестр ВДГО».
Также ИГЖН напоминает, что 31 января будет работать «горячая линия» по вопросам пользования газом в быту и безопасной эксплуатацией газового оборудования. Звонки принимаются с 13 до 17 часов по телефону 241-14-50. На вопросы пермяков ответят сотрудники ИГЖН, прокуратуры, городской администрации и специалисты АО «Газпром газораспределение Пермь».