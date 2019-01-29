Где будут знакомиться пермские бизнесмены и бизнесвумен в январе?
Клуб Business Family - это отличный повод пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, обсудить интересы, узнать новые возможности и установить полезные контакты. В этот вечер вы расширите круг деловых знакомств, найдёте партнеров, клиентов и заказчиков.
Главная "фишка" мероприятия - специальная система бизнес-знакомств. Электронная "визитка" каждого гостя появляется на экранах, расположенных в зале ресторана и к нему может подойти любой заинтересовавшийся.
На сегодня нетворкинг-мероприятия проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Казани, Уфе, Омске, Тюмени, Казахстане, Беларусии, а также Женеве и Лондоне.
Business Family - это встречи без микрофонов и ведущих, в приятной атмосфере за интересным общением и вкусной едой. 31 января встречаемся в гастропабе DERBY, Пермская, 37.
Как попасть на открытие проекта в Перми - переходите по ссылке и регистрируйтесь.
Программа:
20:00 - 23:00 Нетворкинг, обмен визитками.
Приглашаем вас на первую встречу!
Зовите друзей и знакомых, вместе веселей!
Потрясающая атмосфера гарантирована!