2019-01-29T09:17:11+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Где будут знакомиться пермские бизнесмены и бизнесвумен в январе?

В Перми 31 января предпринимателей и бизнесменов собирает федеральный проект - нетворкинг-клуб Business Family
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Клуб Business Family - это отличный повод пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, обсудить интересы, узнать новые возможности и установить полезные контакты. В этот вечер вы расширите круг деловых знакомств, найдёте партнеров, клиентов и заказчиков.

Главная "фишка" мероприятия - специальная система бизнес-знакомств. Электронная "визитка" каждого гостя появляется на экранах, расположенных в зале ресторана и к нему может подойти любой заинтересовавшийся.

На сегодня нетворкинг-мероприятия проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Казани, Уфе, Омске, Тюмени, Казахстане, Беларусии, а также Женеве и Лондоне.

Business Family - это встречи без микрофонов и ведущих, в приятной атмосфере за интересным общением и вкусной едой. 31 января встречаемся в гастропабе DERBY, Пермская, 37.

Как попасть на открытие проекта в Перми - переходите по ссылке и регистрируйтесь.

Программа:

20:00 - 23:00 Нетворкинг, обмен визитками.

Приглашаем вас на первую встречу!

Зовите друзей и знакомых, вместе веселей!

Потрясающая атмосфера гарантирована!

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