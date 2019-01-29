2019-01-29T06:58:02+03:00
Общество

Прикамье находится на пороге эпидемии гриппа, школам и детсадам разрешено вводить карантин

За неделю рост заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос на 18,5 %
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае с 21 по 27 января рост заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 18,5%. Таким образом, она превысила еженедельный пороговый уровень на 38,9%. Среди заболевших циркулируют как вирусы негриппозной этиологии, так и вирусы гриппа.

Сейчас существует угроза для дальнейшего массового распространения заболевания, в первую очередь в организованных коллективах. В связи с этим главный санитарный врач по Пермскому краю издал постановление о дополнительных мерах по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ.

Так, с 29 января администрациям школ и детских садов разрешено останавливать учебный процесс, если в классе или группе более 20% детей болеют. Но в ведомстве отмечают, что пока оснований для закрытия школ и дошкольных учреждений нет.

Кроме того, с 29 января вводятся ограничения на посещения больных в стационарах и учреждениях социального обслуживания населения.

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