Прикамье находится на пороге эпидемии гриппа, школам и детсадам разрешено вводить карантин
В Пермском крае с 21 по 27 января рост заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 18,5%. Таким образом, она превысила еженедельный пороговый уровень на 38,9%. Среди заболевших циркулируют как вирусы негриппозной этиологии, так и вирусы гриппа.
Сейчас существует угроза для дальнейшего массового распространения заболевания, в первую очередь в организованных коллективах. В связи с этим главный санитарный врач по Пермскому краю издал постановление о дополнительных мерах по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ.
Так, с 29 января администрациям школ и детских садов разрешено останавливать учебный процесс, если в классе или группе более 20% детей болеют. Но в ведомстве отмечают, что пока оснований для закрытия школ и дошкольных учреждений нет.
Кроме того, с 29 января вводятся ограничения на посещения больных в стационарах и учреждениях социального обслуживания населения.