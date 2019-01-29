2019-01-29T06:39:51+03:00
Политика

Владимир Путин не включил Максима Решетникова в новый состав президиума Госсовета

Президент России произвел ротацию кадров
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о составе президиума Госсовета. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В новый состав президиума Госсовета не вошел губернатор Пермского края Максим Решетников, который бы принят 18 июля 2018 года.

В новый состав президиума вошли глава Пензенской области Иван Белозерцев, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, ставропольский губернатор Владимир Владимиров, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Магаданской области Сергей Носов и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Состав президиума Государственного совета РФ обновляется примерно раз в полугодие. Персональный состав президиума определяется Президентом РФ, в него входят восемь человек. Они занимаются решением оперативных вопросов

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