В Перми полицейский из Соликамска на машине с поддельными номерами нарушил правила дорожного движения

СЕГОДНЯ 06:21 2019-01-29T06:21:52+03:00

На автомобиле «Skoda» были госномера от «Жигулей»

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В Перми 18 января инспекторы ГИБДД на Восточном обходе остановили автомобиль, который нарушил правила дорожного движения. За рулем был высокопоставленный полицейский из Соликамска. При проверке выяснилось, что номера на автомобиле «Skoda» были от старых «Жигулей».

В пресс-службе ГУ МВД информацию о правонарушении подтвердили без указания личности полицейского.

- Полицейские остановили автомобиль, которым управлял сотрудник одного из территориальных органов внутренних дел, который допустил нарушение правил дорожного движения, — сообщили в пресс-службе. - В отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

В отделе полиции Соликамска комментировать происшествие отказались.

Тем временем,вВ Прикамье начальник ГИБДД взял автомобиль-вещдок и продал его.В сентябре 2017 года начальник ГИБДД Уинского района забрал с охраняемой стоянки автомобиль, который являлся вещественным доказательством по уголовному делу. Машину он продал, а деньги присвоил себе. Впоследствии водитель этого автомобиля был остановлен за езду в пьяном виде.