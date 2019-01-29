В Перми спецоперацию по буксировке дебаркадеров и теплохода завершили в один день

СЕГОДНЯ 06:07 2019-01-29T06:07:53+03:00

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28 января успешно завершалась операция по буксировке дрейфующих в камских льдах дебаркадеров и теплохода. Хорошие погодные условия позволили не растягивать работу на несколько дней.

Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, для транспортировки был выбран речной вариант. Для этого из Заостровского грузового района прибыл буксир-толкач «Шлюзовой».

В первой половине дня 28 января прошли подготовительные работы. После обеда была произведена сцепка буксира-толкача с первой группой плавсредств, в том числе теплохода «Иртыш», и их буксировка к мукомольному заводу, где было подготовлено место для швартовки. Ближе к вечеру было принято решение завершить спецоперацию в один день и отбуксировать второй караван, поскольку позволяли погодные условия.

Напомним, что около семи тридцати вечера 22 января в районе набережной Камы у Речного вокзала от причала оторвались и поплыли вниз по течению сразу неуправляемые суда – теплоход и дебаркадер. На них находились люди: на дебаркадере - рыбак и охранник, на теплоходе - два работника обслуживающего персонала. К счастью, движение неуправляемых судов затормозилось в полукилометре от моста, спасатели успели снять с них всех четверых людей.