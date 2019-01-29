Завершена подготовка к строительству Чусовского моста стоимостью 14 млрд рублей

СЕГОДНЯ 05:56 2019-01-29T05:56:47+03:00

Объект должен быть сдан в эксплуатацию в 2021 году

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Новый Чусовской мост станет «близнецом» существующего. Он будет расположен на расстоянии 18 метров от действующего моста. Предполагается, что после строительства нового моста на один сезон все движение будет перенесено на него. За это время будет проведена реконструкция действующего моста.

В этом году строители возведут 8 опор моста из 14 в русловой части реки Чусовой. Строительство будет вестись с использованием плавсредств и временного моста. На подходах к мосту реконструируют участки дорог на обоих берегах, построят двухуровневые транспортные развязки.

Новый мост и подход к нему завершит масштабную реконструкцию транспортного коридора, который соединяет Пермский край с другими регионами. Расстояние между Пермью и Ханты-Мансийским автономным округом сократится на 350 км. Сейчас транспорт едет через Екатеринбург.

Срок ввода объекта в эксплуатацию вместе с капитальным ремонтом действующего – 2021 года. Общая стоимость проекта строительства объекта составит порядка 14 млрд рублей.

Напомним, что, с 1 февраля 2019 года до конца 2020 года вводится временное ограничение движения по действующему Чусовскому мосту для большегрузов (не более 40 тонн), до 40 км/ч ограничен скоростной режим.

Также в этом году продолжится ремонт старого моста. До конца мая должны быть завершены работы по устранению дефекта деформационного шва на 14 опоре.