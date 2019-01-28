В Перми завершен первый этап спецоперации по вызволению теплохода и дебаркадеров из ледового плена

СЕГОДНЯ 15:18 2019-01-28T15:18:09+03:00

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В пресс-службе администрации Перми сообщили, что завершен первый этап транспортировки дебаркадеров и теплохода. Буксир-толкач «Шлюзовой» буксировал «Иртыш» в сторону мукомольного завода. На время спецоперации движение по Коммунальному мосту перекрывалось. Сейчас его уже открыли.

Караван судов должны были отправить на временную стоянку. Сначала «Шлюзовой» расколол лед рядом с судами, затем зацепил «Иртыш» и увел ниже створа Камского моста. До конца дня он должен довезти теплоход до временной стоянки.

29 января операция по вызволению дебаркадеров из ледового плена продолжится.

Напомним, что около семи тридцати вечера 22 января в районе набережной Камы у Речного вокзала от причала оторвались и поплыли вниз по течению сразу неуправляемые суда – теплоход и дебаркадер. На них находились люди: на дебаркадере - рыбак и охранник, на теплоходе - два работника обслуживающего персонала. К счастью, движение неуправляемых судов затормозилось в полукилометре от моста, спасатели успели снять с них всех четверых людей.