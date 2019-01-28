2019-01-28T16:27:54+03:00
Происшествия

В Прикамье начальник ГИБДД взял автомобиль-вещдок и продал его

Также он хранил у себя в квартире боеприпасы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В сентябре 2017 года начальник ГИБДД Уинского района забрал с охраняемой стоянки автомобиль, который являлся вещественным доказательством по уголовному делу. Машину он продал, а деньги присвоил себе. Впоследствии водитель этого автомобиля был остановлен за езду в пьяном виде.

Кроме этого, обвиняемый с августа 2016 года по 6 февраля 2018 года незаконно перевез и хранил в своей квартире боевые патроны.

- Противоправная деятельность полицейского была выявлена сотрудниками собственной безопасности регионального МВД, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Из органов внутренних дел он уволен.

Расследование уголовного дела завершено. Экс-полицейскому предъявлено обвинение в мошенничестве и незаконном хранении и перевозке боеприпасов. Дело передано в суд.

Тем временем, сотрудники группы быстрого реагирования задержали пермяков, которые пытались вынести из магазина терминал с деньгами. Мужчин, которые были пьяны, доставили в отдел полиции.

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