2019-01-28T14:45:07+03:00
Происшествия

В Прикамье 32-летний мужчина избивал отца до тех пор, пока тот не умер

Убийцу приговорили к восьми годам лишения свободы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В поселке Керчевский Чердынского района произошло жестокое убийство. 32-летний мужчина сильно поссорился с отцом. Он начал избивать его. Сначала бил руками и ногами, затем деревянной палкой. Нанес более 80 ударов. Но этого садисту оказалось мало. После того, как палка сломалась, он взял кухонный нож и стал бить им в грудь. От полученных ранений отец скончался на месте.

Суд приговорил жестокого убийцу к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Тем временем, в Перми оперативники раскрыли убийство пропавшей женщины. 36-летняя пермячка уехала к знакомому в гости и пропала. Полицейские выяснили личность мужчины, к которому поехала пермячка. Он рассказал, что между ним и пропавшей произошла ссора. После того, как они поругались, женщина уехала, больше он ее не видел. Во время разговора стражи порядка поняли, что он лжет.

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