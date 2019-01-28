Пермяки жалуются на клопов и тараканов в краевой детской клинической больнице

СЕГОДНЯ 13:11 2019-01-28T13:11:40+03:00

В больнице говорят, что в ходе проверки насекомых не обнаружили

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Пермяки в сети опубликовали видео из краевой детской клинической больницы. По словам родителей маленьких пациентов, по педиатрическому отделению на ул. Баумана, 22 бегают тараканы и клопы. Мама ребенка поймала одного клопа в банку и показала на видео.

Как рассказали в краевой детской клинической больнице, в пятницу была проведена плановая административная проверка врачом-эпидемиологом и заведующей педиатрического отделения в главном корпусе на Баумана, 22. Были проверены санузлы, где ни тараканов, ни клопов найдено не было. По итогам проверки насекомых обнаружено не было, факт не подтвердился.

Также в больнице добавили, что родители маленьких пациентов не высказали никаких замечаний.

- Дополнительно проведены дезинсекционные обработки специальными препаратами, расставлены ловушки для насекомых, - сообщили в клинике. - Возможной причиной появления таких насекомых является занос с личными вещами, несоблюдением санитарных норм, хранением еды в тумбочках и на тумбочках. В случае любого обращения родителей или пациентов к медперсоналу учреждения незамедлительно проводятся внеплановые обработки.