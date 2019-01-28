2019-01-28T13:11:40+03:00
Общество

Пермяки жалуются на клопов и тараканов в краевой детской клинической больнице

В больнице говорят, что в ходе проверки насекомых не обнаружили
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
кадр из видеокадр из видео
Изменить размер текста:

Пермяки в сети опубликовали видео из краевой детской клинической больницы. По словам родителей маленьких пациентов, по педиатрическому отделению на ул. Баумана, 22 бегают тараканы и клопы. Мама ребенка поймала одного клопа в банку и показала на видео.

Как рассказали в краевой детской клинической больнице, в пятницу была проведена плановая административная проверка врачом-эпидемиологом и заведующей педиатрического отделения в главном корпусе на Баумана, 22. Были проверены санузлы, где ни тараканов, ни клопов найдено не было. По итогам проверки насекомых обнаружено не было, факт не подтвердился.

Также в больнице добавили, что родители маленьких пациентов не высказали никаких замечаний.

- Дополнительно проведены дезинсекционные обработки специальными препаратами, расставлены ловушки для насекомых, - сообщили в клинике. - Возможной причиной появления таких насекомых является занос с личными вещами, несоблюдением санитарных норм, хранением еды в тумбочках и на тумбочках. В случае любого обращения родителей или пациентов к медперсоналу учреждения незамедлительно проводятся внеплановые обработки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье 32-летний мужчина избивал отца до тех пор, пока тот не умер
«Убил и сбросил тело с балкона». В Перми оперативники раскрыли убийство пропавшей женщины
Сотрудники группы быстрого реагирования задержали пермяков, которые пытались вынести из магазина терминал с деньгами
Пермяк сделал предложение своей девушке во время матча «Пармы»
В Перми сторож садового товарищества через суд добился официального трудоустройства
В Прикамье молодой человек избил мужчину, столкнувшись с ним в дверях гипермаркета
В Прикамье в огне погибли два человека
В Перми эксперты решают вопрос о дальнейшей эксплуатации дома на Революции
В Перми осудили 41-летнего мужчину, который воровал сотовые телефоны в больницах
В Перми на территории экстрим-парка построят небольшой спорткомплекс
В Перми началась подготовка к буксировке дебаркадеров
В Прикамье водитель машины без номеров устроил аварию
«Ключи от машины остались внутри». В Прикамье спасли мальчика, заблокированного в машине
В Перми прокуратура выясняет причины обрушения перекрытий в высотке на Революции
В Прикамье наркоман убил в подъезде мужчину